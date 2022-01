Reporte: “No atienden porque los médicos están aislados”

“Hola, buen día. Quiero contar que hoy fui al hospital, desde las cuatro de la mañana que estoy haciendo fila para conseguir un turno. Cuando llega la hora de sacar el turno, avisan en el momento que los especialistas no atienden por aislamiento. Podrían ser más organizados y dejar un papel escrito que médicos no atienden o publicar en redes sociales, radios, TV, étc. Para que la gente no esté haciendo fila de tan temprano”.