Hospital: necesita atenderse con un traumatólogo y le dieron turno para septiembre
Fabiana reportó: “Hola, es una vergüenza que vayas al Hospital a pedir un turno para el traumatólogo porque, aparentemente, me esguince el tobillo y recién te den turno para el 25 de septiembre. A mí me duele ahora, necesito que me vean ahora, no en septiembre”.
