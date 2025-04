Este sábado empezó el Torneo Anual de la Asociación de Hockey del Oeste que tiene como representantes de San Pedro a Náutico y Mitre.

El Celeste visitó a Los Miuras de Junín, obteniendo un saldo de 3 derrotas y un empate. En Sub 14 cayó por 2 a 0, en Sub 16 perdió 2 a 1 y Sub 19 fue derrotado por 9 a 3. En Primera igualó 2 a 2.

Por su parte, el Rojo fue local de Sirio Libanés en Pergamino con un balance de 2 derrotas y una igualdad. La categoría Sub 14 perdió por 4 a 1, Sub 16 por 5 a 0 mientras que la Primera empató 2 a 2. En la previa al inicio de la tira, la Sub 12 jugó un amistoso en el cual igualó en 2.

En la siguiente fecha, Náutico viaja a Chacabuco para enfrentar a Social mientras que Mitre visitará a Porteño, también de Chacabuco.