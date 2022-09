Por la tercera fecha del torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Oeste, Náutico visitó al club Mitre.

Los resultados fueron: empate en categoría sub 14; 2 a 0 para Náutico tanto en la Sub 16 como en la primera y 1 a 0, victoria celeste en la sub 19.

Los próximos rivales de los equipos de San Pedro serán: Areco para Mitre y Ricardo Gutierrez para Nàutico. Ambos partidos fueron diagramados para el 8 de octubre.