Hockey: Mitre y Náutico volvieron al ruedo

Este fin de semana los equipos de hockey de San Pedro volvieron al ruedo en el marco del torneo que lleva el nombre de Mario Cajide y que organiza la Asociación de Hockey del Oeste.

Publicidad

Mitre recibió a Gutiérrez. Sub 14 cayó 3 a 7, la sub 16 perdió por 8 a 0, y tanto la sub 19 como la primera lamentaron el 2 – 1 en contra.

Náutico, en el predio de Villa Jardín, se midió con Areco. Cayó en la sub 14 y primera, ganó en la sub 16 por 3 a 1 e igualó en cero en la sub 19. El próximo rival del “celeste” será Gimnasia de Pergamino.

En el masculino, la primera de Mitre logró su primer triunfo en el campeonato. Fue 2 a 1 ante Argentino de Rojas. Los goles los marcaron Ignacio Gonzales y Joaquín Iglesias.