Este sábado, los dos equipos que representan a San Pedro en la Asociación de Hockey del Oeste (AHO) se enfrentaron entre sí.

En primera división, Mitre se impuso 2 a 1 con goles de Nicole Crespien y Gabriela Amarilla. El tanto de las Celestes lo anotó Catalina Mallo.

El partido de Sub 19 también fue para el Rojo con un 3 a 0 contundente. En cambio, en Sub 16 y Sub 14 el vencedor fue Náutico ganando 6-0 y 14-0 respectivamente.

La próxima fecha, Mitre recibe a Porteño de Chacabuco mientras que Náutico viaja a Junín para enfrentarse a Los Miuras.