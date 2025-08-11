Este fin de semana se disputó la décimosexta fecha del torneo femenino organizado por la Asociación de Hockey del Oeste en el que participan Mitre y Náutico.

El sábado en Arrecifes, el Rojo visitó a Gutiérrez y se llevó el saldo de una victoria y dos derrotas.

En Primera, las sampedrinas ganaron 5 a 2 mientras que cayó 3 a 1 en Sub 14 y 10 a 0 en Sub 16. En Sub 19 no hubo actividad.

Por otro lado, el Celete se enfrentó en condición de visitante a Porteño de Chacabuco y obtuvo dos triunfos.

En Primera se impuso por 4 a 0, mismo resultado que en Sub 14. Los partidos de Sub 16 y Sub 19 no se jugaron por falta de categorias del club chacabuquense.

En la próxima fecha, Náutico recibe a Viajantes de Pergamino mientras que Mitre actuará de local ante Argentino de Rojas.

