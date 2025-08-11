Hockey: buen fin de semana para Mitre y Náutico
Los equipos sampedrinos volvieron a presentarse por el torneo de la Asociación de Hockey del Oeste y consiguieron triunfos en primera división y una buena perfomance en sus categorías formativas.
Este fin de semana se disputó la décimosexta fecha del torneo femenino organizado por la Asociación de Hockey del Oeste en el que participan Mitre y Náutico.
El sábado en Arrecifes, el Rojo visitó a Gutiérrez y se llevó el saldo de una victoria y dos derrotas.
En Primera, las sampedrinas ganaron 5 a 2 mientras que cayó 3 a 1 en Sub 14 y 10 a 0 en Sub 16. En Sub 19 no hubo actividad.
Por otro lado, el Celete se enfrentó en condición de visitante a Porteño de Chacabuco y obtuvo dos triunfos.
En Primera se impuso por 4 a 0, mismo resultado que en Sub 14. Los partidos de Sub 16 y Sub 19 no se jugaron por falta de categorias del club chacabuquense.
En la próxima fecha, Náutico recibe a Viajantes de Pergamino mientras que Mitre actuará de local ante Argentino de Rojas.
