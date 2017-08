Historia repetida: El día que "Pancho" le arruinó la fiesta a Paraná

El lunes Mitre logró una goleada histórica frente a Paraná con tres goles cada uno de Marcelo Rodríguez y Francisco Espíndola, el joven delantero que tiene un largo recorrido con la camiseta roja en la Liga Sampedrina (LDS) y que ultimamente no venía siendo protagonista.

No es la primera vez que "Pancho" es verdugo del Albirrojo. A mediados de 2014 los rivales de siempre se cruzaron en las semifinales del Torneo Preparación Oscar Pagano en una serie a dos partidos, ambos en el Estadio Municipal. En la ida igualaron 1 a 1 con goles de Juan Luis Garavaglia e Ignacio Franzoia de penal. Ese día, Espíndola fue titular pero no estuvo a la altura de las circuntancias.

Una semana después en la vuelta, su papá y entrenador, Gerardo Espíndola, lo mandó al banco de suplentes y en su lugar ingresó Alexis Delucca. En el derby no pasaba nada y ambos clubes se empezaron a conformar con definir el pasaje a la final desde los doce pasos. Sin embargo, Mitre tenía un as bajo la manga: el chico que en ese momento tenía 19 años y en el primer cotejo no había podido sobresalir ingresó cuando restaban veinte minutos por Delucca y montó su show.

En su primera intervención encaró a la defensa de Paraná en velocidad y tiró un centro que conectó Mariano Mattig quien anotó la primera diferencia. Posteriormente tomó el balón en el sector derecho, eludió a dos rivales y el arquero dentro del área y gritó su tanto. La obra la cerró minutos después nuevamente esquivando futbolistas albirrojos y asistiendo a Franzoia que decretó el 3 a 0 final y la clasificación de Mitre a la final de un campeonato en el que se consagró campeón venciendo a General San Martín.

Entre un duelo y otro pasaron poco más de tres años en los que Espíndola alternó buenas y malas con la camiseta de Mitre. Entre medio, un paso fugaz por Atlético donde tuvo minutos pero no el protagonismo que le puede dar su club, el que el lunes logró una histórica goleada ante su rival de siempre, en gran parte, por "Pancho".