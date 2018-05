Hernán Montenegro en San Pedro: Sus mejores frases

A Hernán Montenegro se lo conoce como el "Loco" pero, más allá de eso, el sábado dejó frases y reflexiones más que interesantes en su presentación en el gimnasio de Náutico donde brindó su charla "El deporte como factor humano".

Aunque el deporte y, principalmente el básquet, fueron tema constante en la exposición, también hizo hincapié en cuestiones de la vida cotidiana. Por eso, La Opinión recopiló los mejores textuales que dejó el bahiense en su paso por San Pedro.

Textuales

-"Tuve la suerte de nacer en una ciudad como Bahía Blanca, una donde el básquet era el deporte por exelencia y más allá de haber medido 2,06 metros el deporte penetró desde el comienzo en mi vida. Empecé a los 5 años y me retiré a los 44, bastante viejito".

-"Haber trascendido poco más que la media no me hace mejor ni peor que nadie".

-"Gracias al deporte viví en 17 países distintos, conocí 72 países, aprendí a agarrar el tenedor y cuchillo, a saber donde iba y a hablar un par de idiomas. Gracias al deporte me formé".

-"Yo no soy dueño de ninguna verdad, si alguien vino a buscarla acá quizás no la encuentre".

-"El deporte es un juego en el que en muy pequeños casos se transforman en profesional".

-"Con el deporte, le sucede lo mismo a un chico en Irán que en San Pedro: libertad, jugar, creatividad, la posibilidad de competir con uno mismo".

-"Soy un jugador de fútbol frustrado, mi sueño fue ser el 9 de Boca, cosa que no sucedió ni va a suceder".

-"El deporte nos enseña a ganar y a perder de una forma sana. Es una de las cosas que rescato del juego".

-"La generación mía somos adolescentes en muchas cosas. Una de las cosas que nos suceden es que nuestras frustaciones las queremos pasar a través de nuestros hijos, motivo por el cual no nos damos cuenta de que un chico que se frustra por perder un partido no tiene gravedad sino que se está educando".

-"Perder vamos a perder más veces de las que vamos a ganar, es ley de vida. La mejor forma de aprenderlo, la menos agresiva, es jugando".

-"El argentino es experto en romper reglas y el deporte te enseña a respetarlas, te guste o no. En el resto de la vida discutimos todo porque está dentro nuestro. Si hay alguien que rompió reglas soy yo, pero hay reglas básicas que no tolero que se rompan como el respeto y el tiempo del otro".

-"En una charla en Rosario me pasó que cuando le pregunté a una chica si había elegido su deporte me dijo que no, que lo hizo su mamá. Esto se da todo el tiempo. La nena estaba frustrada, ella no queria jugar al fútbol. Era el deseo de la madre traspasado en la hija, era la condena de la hija producto de una madre frustrada".

-"Los chicos solamente ven el noticiero deportivo donde pasan sólo las ganadas. Siempre les digo que no miren el producto hecho sino que vayan para atrás y miren cuando empezó la historia".

-"Me ha tocado tener niños bajo mi representación y tener que lidiar con los padres continuamente porque son ellos los que hablan y piensan por el chico. En definitiva, son los que terminan arruinando la vida de un posible gran deportista aunque a esa edad no está escrito que va a serlo".

-"Hoy 9 de cada 100 chicos en Argentina de entre 12 y 18 años hacen deporte. Es una estadísitcia tremenda, el índice más bajo en los últimos 50 años. Hoy hacen más deportes personas mayores. Eso tiene un porqué: los chicos no quieren sentirse invadido por los padres ni por ninguna presión, quieren ejercer el derecho a elegir. La sociedad misma en muchos casos no los deja".

-"El niño no decide mas y sufre. Ahora deciden las circunstancias y la gente que lo rodea. Vive rodeado de un montón de gente que en teoría está al lado para ayudarlo pero a la mayoría no les importa nada, sólo que tenga éxito. Con el tiempo, encontramos estos chicos frustrados para siempre, sin herramientas para continuar su vida. Ahí ni falla el deporte sino lo que lo rodea".

-"Hay que escuchar poco y mirar mucho, copiar. A los 13 o 14 años es lo mejor que pueden hacer".

-"El deporte es hermoso cuando uno lo puede hacer sanamente y no tiene ataduras. Deja de serlo cuando uno quiere ir por más, ser profesional".