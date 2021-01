Herbas reveló que la Guardia necesita contratar alrededor de siete médicos

Esta semana el Gobierno municipal decidió lanzar una convocatoria para contratar médicos de reemplazo para el Servicio de Emergencias de la Guardia general del Hospital local y el titular del área, José Herbas, reveló que necesitan siete profesionales.

“Ya teníamos unas vacantes anteriormente, los fines de semana. Todos los años lo sufrimos: cuando los médicos se van a hacer su formación o una especialidad, hay un recambio”, explicó Herbas, que durante los últimos fines de semana cubrió personalmente las vacantea.

“Esta pandemia agotó a todo el mundo y de pronto esos reemplazos que hacían se restringen solamente a hacer su guardia por carga horaria les correspondía”, explicó respecto a la situación del resto de los profesionales del Hospital.

Herbas señaló que la decisión de reducir el funcionamiento de los Consultorios Amarillos a media jornada “hizo que de pronto la demanda y el trabajo de la Guardia sea más intenso, porque habia que atender los pacientes no COVID por delante y los pacientes COVID por detrás”, lo que provocó “un poco de saturación” en el servicio.

“Tenemos personal de vacaciones y el mes de febrero y marzo están saliendo de vacaciones todos los que no se les dio y eso hace una reducción de personas en la Guardia, por lo tanto el médico que está de guardia tiene doble trabajo”, explicó.

El médico destacó que el coordinador de medicato de Rosario tienen un muy buen concepto de San Pedro como “un lugar de formación excelente”, pero, señaló, la distancia genera complicaciones. “Son 164 km que es difícil recorrerlos”.

Ello implica que por un lado ls medicatos duden porque para formarse deben pagar ese costo y que los médicos de guardia que provienen de la zona de Rosario en cuanto les surge la posibilidad de dejar de viajar, lo hacen.

“Ahora estamos necesitando 7 médicos. No se notaba hasta hace poco porque, al no tener COVID a nuestro cargo, y no salir de vacaciones, los médicos como que se podían cubrir con guardias adicionales que se le ofrecía a los mismos médicos. Hoy el médico no acepta, es una elección también. No aceptarían una guardia de reemplazo porque sufren descuentos del 18,4% es una ley, no lo podemos evitar, que también impacta sobre la guardia”, detalló.

“Son una serie de problemáticas que nos impactan directamente al servicio. Lo sufre Baradero, Ramallo, San Nicolás, no es exclusivamente de San Pedro”, indicó Herbas y destacó que la problemática es mayor durante los fines de semana.