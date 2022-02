Herbas reconoció una “crisis” en la salud privada de San Pedro y habló de un Hospital “saturado”

En el marco de la actividad que tuvo la guardia del Hospital durante el fin de semana por diferentes incidentes y accidentes que se registraron entre el viernes y este lunes, el Jefe de la Guardia del Nosocomio José Herbas reconoció que el sistema está “saturado, siempre con camas completas”.

El profesional médico señaló que esto se debe al cierre de la Clínica San Pedro que “ha dado muchas consecuencias con respecto a la salud y dejó un problema importante en la salud pública” ya que el Hospital tuvo que hacerse cargo de la cápita de PAMI.

Herbas responsabilizó de ello también al sanatorio Coopser que “está en crisis” ya que no puede contar todos los días con médicos para las guardias y porque tienen “convenios con obras sociales, caídos”; y al Hospital Sadiv que “no tiene funcionamiento pleno”.

“Tenemos por día 30 ó 40 pacientes de PAMI que deberían ir a consultorio, no a emergencia. Eso se suma a la demanda de siempre”, dijo y se quejó: “los operativos que se armaron, tanto este Secretario de Salud como lo anteriores, hicieron que la guardia se saturara seriamente. A mi entender no son decisiones adecuadas, pero nos tuvimos que hacer cargo porque no ponemos excusas para atender”.