Héctor Barcala cargó contra la Dirección de Deportes por "no apoyar en nada" en el Sudamericano

La máxima autoridad de la Asociación Sampedrina (ASK), Héctor Barcala, cargó contra la Dirección de Deportes que conduce Luis María Rodríguez porque no colaboró "en nada" de la organización del Sudamericano que se desarrolló el fin de semana del 27 y 28 de octubre en el gimnasio del Estadio Municipal.

En su discurso en la despedida de temporada de la ASK que se realizó el viernes por la noche en Independencia, al que La Opinión accedió por una grabación de un lector, el sensei repasó el año e hizo pública su postura sobre el certamen internacional que llevó a cabo y la no asistencia que le brindó la cartera municipal: "Nosotros tenemos una asociación en la cual trabajamos muchísimo sin ningúna clase de apoyo de nada. Lamentablemente lo tengo que decir, a quien le guste o no, yo lo voy a decir hoy porque algunos lo estan esperando, seguramente. De parte de la Dirección de Deportes no tuvimos un solo apoyo de nada, nada.

Al mismo tiempo, aclaró: "Lo voy a decir porque seguramente gente de la comisión está esperando que yo lo diga este tema. Semejante campeonato que hicimos nosotros y de parte de la Dirección de Deportes no tuvimos ningún apoyo de nada, no de la parte gubernamental, que ahí hubo un problema del cuál tendré que arreglar más adelante".

En el segundo Campeonato Sudamericano Hashayi-Ha Shitoryu Kai participaron 360 atletas de Argentina (en su mayoría locales y de Ushuaia, Tierra del Fuego), Brasil, Perú, Uruguay y Chile. Por ello, Barcala sentenció: "Es lamentable porque no se tuvo noción de que nuestra ciudad nos hayan visitado gente de otros países".

El día previo, Barcala y Rodríguez compartieron la conferencia de prensa de presentación. Además, a principios de 2018 la máxima autoridad de la ASK reparó con personal de su empresa personal el techo del gimnasio del Estadio Municipal para que no se le filtre agua y poder utilizarlo en el torneo más importante de la temporada que organizó su asociación.