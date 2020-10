"Hay quienes han decidido ser parte del problema", dijo Corti sobre los que no respetan las medidas vigentes

Mientras se espera que los casos de coronavirus COVID-19 continúen en aumento en los próximos días y con la expectativa sobre las nuevas definiciones de Provincia respecto de las fases y los municipios, el Gobierno local volvió a apelar a la responsabilidad social para evitar el incremento de los contagios.

En ese sentido, el secretario de Gobierno, Silvio Corti, cargó contra quienes no respetan las medidas vigentes y aseguró que más allá de los controles que pueda hacer el Estado es necesario que la comunidad cumpla con la normativa establecida.

"Hemos venido insistiendo desde hace mucho en que esta pelea se da con las mejores decisiones posibles que pueda tomar la autoridad para mantener el sistema de salud con capacidad de dar respuestas a los vecinos, y la otra parte, fundamental e indispensable es la responsabilidad social de la comunidad para entender a qué nos estamos enfrentando y que todos somos parte de la solución o del problema", dijo Corti.

En ese marco, disparó: "Hay quienes han decidido ser parte del problema y hemos visto lo que ocurre, pero hay muchísima gente que ha entendido que debe ser parte de la soclución y gracias a eso esta pelea se puede dar".

"Algunos creen que cuando apelamos a la responsabilidad de la comunidad lo hacemos para no hacernos cargo y no es así, ha quedado demostrado en todo el mundo que la responsabilidad de las personas es clave, no hay manera de que esta situación se pueda controlar si no hay responsabilidad individual y colectiva para cosas que son muy simples, como el distanciamiento y el uso de barbijo", señaló el funcionario.

Corti indicó que "el Gobierno nacional y provincial están viendo hacia adelante, no sólo en lo que respecta a la actividad turística sino en muchas otras actividades económicas que han sufrido los efectos de la cuarentena" y que "están buscando la vuelta para que eso tenga algún tipo de solución sin empeorar la situación de la pandemia en el país".

"No hay decisiones mágicas ni medidas que sirvan para todo. Algunas sirven para mejora la situación sanitaria y otras para mejorar la situación económica, en lo más equilibrado de esas medidas es donde está el éxito de las gestiones de gobierno", señaló.