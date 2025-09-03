Vecinos y docentes reclaman por el pésimo estado y por la falta de mantenimiento de las calles en La Tosquera.

Ads

“Quería mostrarles cómo está el camino principal que maestras, enfermeras, médicos y muchos más debemos recorrer a diario”, dijo una ciudadana a La Opinión.

Los reclamos surgen ante la problemática que significa “tener que hacer malabares para poder entrar o salir los días de lluvia” a la localidad.

Ads

Una persona quedó encajada mientras ingresaba al barrio.

Durante esta semana, una persona que ingresaba al barrio en su vehículo quedó encajada y debió ser socorrida.

Vecinos de la comunidad de Los Cazadores reclaman que los caminos necesitan “que les pongan tosca” y que, en estas condiciones, los chicos no pueden “ni siquiera ir a la escuela”.

Ads

“Que los políticos se pongan las botas y caminen 3 km por el barro como lo hacemos los laburantes para llegar a la ruta, que vean lo que es el sacrificio todo el año”, indicó una de las afectadas.

Puede interesarte