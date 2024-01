Melina reportó: “El jueves 11 de enero llamé por estos mismos caballos que andan sueltos y van a causar un accidente. Los mismos oficiales de inspección me dijeron que si ellos en el camino que llevaban arreados a los caballos se encontraban con el dueño, se los iban a devolver porque ellos no se iban a poner a discutir con él dueño de los caballos ¿Quién se hace cargo si estos caballos. El dueño de los caballos tuvo el tupé de venir a la puerta de mi casa a amenazarme frente a mis hijos en vez de pedir disculpas por los caballos, sus textuales palabras fueron: "Que sea la última vez que le agarre los caballos y llame a inspección porque voy a ver". Debido a su amenaza voy a radicar la denuncia correspondiente y hacer totalmente responsable al dueño y familiares (ya que todos son iguales de violentos) si le sucede algo a mi familia o propiedad. Los nenes no pueden salir a la vereda a jugar tranquilos o andar en bicicleta cuando baja el sol por culpa de los caballos sueltos. Están esperando que un caballo termine llevando por delante a un niño y cause una desgracia”.