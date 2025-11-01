Este viernes el centro de la ciudad se vistió con calabazas y decoraciones “espeluznantes” para celebrar la tradicional Noche de Brujas, recibiendo a grandes y chicos en sus comercios.

Ads

Durante la tarde y noche , niños, adolescentes y jóvenes, la mayoría en compañía de sus padres, festejaron con sus disfraces y bolsitas para cantar el clásico "¿Dulce o truco?".

Las calles del centro se llenaron de disfraces y golosinas.

A su vez, muchos comercios participaron activamente de la celebración con decoraciones, puestos para fotos y golosinas para los más pequeños.

Ads

Muchos familiares compartieron fotos de los pequeños con La Opinión & Sin Galera.

Puede interesarte

Ads