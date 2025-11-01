Halloween en San Pedro: niños y grandes festejaron la Noche de Brujas
El centro de la ciudad se llenó de decoraciones temáticas y niños, algunos no tanto, disfrazados que recorrieron los comercios para celebrar la fiesta de origen celta. Los familiares compartieron fotos de los festejos.
Este viernes el centro de la ciudad se vistió con calabazas y decoraciones “espeluznantes” para celebrar la tradicional Noche de Brujas, recibiendo a grandes y chicos en sus comercios.
Durante la tarde y noche , niños, adolescentes y jóvenes, la mayoría en compañía de sus padres, festejaron con sus disfraces y bolsitas para cantar el clásico "¿Dulce o truco?".
A su vez, muchos comercios participaron activamente de la celebración con decoraciones, puestos para fotos y golosinas para los más pequeños.
Muchos familiares compartieron fotos de los pequeños con La Opinión & Sin Galera.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión