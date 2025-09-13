Una motocicleta que tenía pedido de secuestro fue recuperada durante la mañana de este sábado.

Personal de la comisaría recibió la información, a través del servicio 911, de que en inmediaciones de Rivadavia y América se hallaba abandonada el rodado.

Un móvil acudió al lugar, procediendo al secuestro de la moto marca Bajaj, modelo Dominar 400 cc, que se hallaba abandonado en vía pública.

Se pudo establecer que poseía pedido de secuestro activo desde el día 4 de septiembre. Las actuaciones están a cargo la Unidad Funcional de Investigaciones n.º 2, del Departamento Judicial Zarate-Campana.

