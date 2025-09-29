La policía secuestró este domingo una moto Guerrero Econo G50 que estaba abandonada en el barrio Villa Jardín

El hallazgo ocurrió tras una alerta de vecinos al 911 que informaron de una motocicleta que estaba escondida entre los pastizales de la zona del Mojón 345 sin ningún dueño aparente en cercanías.

Personal policial constató en sistema que el motor y el cuadro del vehículo no tenían impedimento legal, lo que significa que el rodado no presenta denuncia por robo.

Finalmente, la motocicleta fue secuestrada y trasladada a depósito judicial en procura de hallar a su propietario.

