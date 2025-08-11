Hallaron billetera con documentos
Encontraron billetera con documentos a nombre de María Candelaria Fernández y Chloe Almendra Roca. Para recuperarla acercarse a la redacción de La Opinión & Sin Galera, en Liniers 71.
