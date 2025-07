Una mujer reportó a La Opinión que delincuentes robaron la bicicleta que le prestaba a la hija de su marido de adentro de la escuela Normal. El hecho ocurrió hace tres meses y todavía aguardan el accionar de la Justicia.

“La bici la sacaron entre el 20 y 25 de abril, no recuerdo. La nena va a El Normal a la noche, del patio por la entrada de Boulevard Moreno, de ahí la sacaron”, indicó la mujer.

La bicicleta robada es una mountain bike.

El robo del rodado ocurrió mientras la estudiante se encontraba en clases. Delincuentes entraron al patio del instituto educativo, cortaron el candado y se la llevaron.

“La nena fue el mismo día a hacer la denuncia con su mamá. Yo le presto la bici y ella me traía la bici al día siguiente para poder venir a trabajar, así que nos dejaron a pata a dos personas”, comentó.

Esta no es la primera vez que estudiantes o familiares de alumnos denuncian un un hecho semejante. El más resonante fue el robo del rodado del hijo del reconocido churrero Oscar Franco, que durante un programa de Sin Galera comentó su indignación sobre lo sucedido.

“La cosa es que desde la escuela no dijeron nada. La bici estaba atada adentro. O sea, no hay ningún control. Yo iba ahí al profesorado de economía y sí está todo oscuro. Es una boca del lobo, pero no puede ser que de adentro del colegio, es tierra de nadie, entonces”, expresó la mujer.

La bicicleta robada es una mountain bike de marca Silverfox, color verde y negro y hasta este momento, las víctimas buscan hallarla.

“Yo miro de vez en cuando en Marketplace para ver si aparece alguna porque son tan cabeza de termo que ya veo que la venden y la publican acá mismo, pero no, no la he visto”, finalizó la mujer.