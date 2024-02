#4698 reportó: “Hace tres días sin el alta Covid estoy recorriendo las farmacias para poder conseguir los 6 medicamentos que le da Pami a mi papá en el cual una farmacia me dijo que cerró la droguería, que tengo que pasar al otro dia. Otra que no tiene más cupos de Pami es Allegrone, que fue la última ayer que no tenía sistema y ahora a la mañana siguen sin sistema (donde la retiro sin problemas, que es La Central está de vacaciones) el tema es que no puede cortar la medicación porque tiene alzheimer y bueno ni hablar que me tienen que autorizar desde Pami 120 pañales desde hace 15 días que cuando me los autoricen va a ser de gusto porque no hay pañales en toda la ciudad. Desde la obra social me dijeron que se puede retirar en cualquier parte del país pero parece San Pedro no es Argentina”.