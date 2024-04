“Te paso para que publiquen para ver si el nuevo Director de Tránsito lo ve y hace algo. Te explico: ”Este vehículo está hace mas de 2 años acá en San Martin y Güemes, en Río Tala. Contramano, sin chapas patentes, y en la ochava!. Cuando dobla el colectivo es un lio, y en días de lluvia como estos peor, porque casi siempre alguno que viene rápido casi se mata por esquivarlo. De noche no se puede ver, Y sin ir mas lejos está lleno de ratas y mosquitos, con el dengue que tenemos no puedo creer como no lo sacan. Acá transito no viene nunca", dijo Martín y envió las fotos con el mapa geolocalizado.

Para brindar la ubicación exacta, Martín envió la geolocalización en Río Tala.