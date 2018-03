Habló un acusado de violencia de género: "No soy un golpeador ni un futuro femicida"

La semana pasada, La Opinión publicó el relato de una joven, identificada como Antonella Messina, quien llegó a la redacción tras salir de Hospital y pasar por la Comisaría de la Mujer a buscar copia de la denuncia que hizo por violencia de género contra su expareja.

"Me dio una piña en la oreja, me tomó del pelo y me tiró sobre la mesa. Caí al suelo y me empezó a pegar patadas en las piernas y en el pecho", relató la víctima, que el viernes denunció que su agresor violó la exclusión perimetral y le envió mensajes intimidatorios vía WhatsApp.

Este lunes, a través de su abogado, Raúl Alberto Carranza, el joven denunciado, solicitó derecho a réplica a raíz de las publicaciones del caso que hiciera La Opinión y en la redacción hizo su descargo respecto de lo que denunció su expareja.

Carranza —que inició una causa contra Messina sobre "cuidados personales" porque considera que tuvo acciones que ameritan que la tenencia de sus hijos recaiga sobre él— aseguró que no es el responsable de las lesiones que presenta la joven.

"Yo no le pegué, sólo fueron gritos. La agarré de un brazo y le pedí que se fuera", dijo al principio de su relato, aunque luego aseguró que, en el medio de la discusión, unas palabras de la chica respecto a una presunta infidelidad —de la que, según refirió Carranza, habría sido testigo su propia hija— lo enfureció, al punto de que ya no recuerda qué sucedió.

"Se me borró la cinta", dijo, por lo que no puede reconstruir lo que sucedió desde el momento en que su expareja le habría confesado la infidelidad y la internación de ella, con golpes en el rostro y en el cuerpo, en el Hospital, ese lunes. Además, Carranza señaló que su hermano le dijo que Antonella Messina "se autolesionó en el baño".

Sobre la denuncia que la chica hizo el viernes, el joven dijo que la Justicia no lo notificó acerca de la restricción perimetral, por lo que no podría haberla violado. Además, sostuvo que los mensajes que ella remitió a este medio "son falsos" y que "nunca" la amenazó ni pasó por el domicilio donde ella reside desde el episodio del lunes pasado.

"Yo quiero dejar en claro que no soy un golpeador ni un futuro femicida, como andan diciendo", aseguró Alberto Carranza en La Opinión. El miércoles habrá una audiencia en el Juzgado de Paz en el marco de la causa que él le inició a ella, en la que la acusa de exponer a su hija de casi tres años a situaciones que no corresponden, por lo que buscará disputar la tenencia.