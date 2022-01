Habló la pareja del bombero acusado por el asalto en ruta 191: “Me dijo que le jugaron una mala pasada”

La pareja del hombre de 45 años —integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios— que fue detenido el martes en el marco de un asalto armado a un establecimiento rural de ruta 191 habló en exclusiva en el programa de Lilí Berardi este sábado.

“Él lo único que me dijo fue ‘Me jugaron una mala pasada’. Fue lo único que él me dijo en los poquitos minutos que pude verlo. Sigue en la Comisaría”, dijo en Sin Galera.

Walter Álvez fue apresado por Policía junto a otras dos personas, oriundas de Pilar, tras un asalto armado en una vivienda de ruta 191, donde abordaron a una mujer de 54 años y su vecino de 84. La familia del bombero no supo nada de lo ocurrido hasta la mañana siguiente.

“Llegó la noche y no llegaba, raro en él”, consideró su mujer y dijo: “Su horario era volver a las 22.00, 23.00, cuando pasaba por el cuartel o iba a jugar a la pelota. Empecé a mandar mensajes, no contestaba, los nenes lo estaban pidiendo porque nunca falta a cenar con los nenes”.

Al día siguiente, la mujer peregrinó por lugares donde sabía que trabajaba en diferentes “changuitas”; luego fue al Hospital y por último se dirigió a comisaría para radicar una denuncia por su desaparición.

“Me enteré en la comisaría cuando fui a ver qué es lo que tenía que hacer porque él no había vuelto a la noche a la casa”, relató la mujer, con quien Alves tiene 4 hijos.

Sobre su vinculación con los otros dos detenidos, negó conocerlos y aseguró: “Eso también es lo que no me entra en la cabeza. De hecho él no salía de acá de la zona urbana por trabajo. No logro entenderlo”.

Alvez permenece alojado en Comisaría. “Voy 3 o 4 veces a la comisaría y no tengo noticias de nada. Ayer le mande un mensaje al defensor oficial y me respondió que el lunes me espera en defensoría para hablar. De ahí no sé nada. No tengo noticias de nada”, precisó la mujer.

El hombre de 45 años era un conocido integrante del cuerpo de Bomberos. El miércoles en Radio Cuarentena, el jefe del cuerpo, Silvio Torrens, explicó que este episodio significa su pase a disponibilidad de forma inmediata. “No tenía antecedentes, era buen bombero”, dijo.