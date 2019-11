Habló Julián Gómez, director del Geriátrico San Francisco, para dar su versión de los hechos

Este viernes por la tarde, Juan Carlos, el anciano que permanecía alojado en el geriátrico San Francisco, úbicado en calle San Martín, ingresó al hospital con un fuerte golpe en la cabeza. Se trata del mismo hombre que el domingo pasado había escapado del lugar y al ser encontrado por Carla, manifestó ser víctima de "maltrato".

Julián Gómez, director del establecimiento, decidió hablar este sábado por la mañana en Sin Galera, para dar su versión de los hechos, luego de que se supiera que ahora el anciano se encuentra alojado en el Hospital Geriátrico de Santa Lucía.

El hombre asegurá que Juan no había escapado del lugar en el primero de los episodios mencionados, sino que, había sido autorizado ya que consideran que "es mejor darle permiso a que se escape solo". Añade además que el anciano "nunca quizo irse con Carla" sino que prácticamente fue víctima de "un secuestro".

"Como a las 14.30, en un intento de casi secuestro, lo subió una camioneta (haciendo referencia al accionar de Carla al encontrarse con el abuelo deambulando por la calle), lo subio a una moto, lo llevó a la casa de una prima e intento hacerlo hablar en cuanto a nosotors, pero no lo logro porque no tenía nada que decir, y ante la negativa del paciente lo cargó y lo trajo, y carlitos no quería entrar, pero lógico porque él tenía permiso para salir", relató.

Luego continuó explicando: "Carlitos tiene una demencia de tipo alcoholica, yo no lo puedo tener preso, la ley no me lo permite, ante el intento de siempre que tiene de querer escaparse, es preferible que lo deje salir, porque él se ha escapado, en oportunidades ha saltado alambre, con 70 años y pico ha saltado alambres, y ademas se ha bajado de la terraza en otra oportunidad".

Pese a que la Ley indica que "Los adultos mayores residentes en establecimientos geriátricos no deben quedar liberados en ningún momento a su autocuidado debiendo existir en forma continua y permanente personal para su atención y asistencia, en número acorde con la cantidad de residentes, según determine el organismo de aplicación", el hombre asegura que "si no lo dejan salir, hay que doparlo, y no se lo puede tener como un arbol todo el día dormido".

En cuanto a los golpes recibidos este viernes, por los cuales actualmente Juan Carlos se encuentra alojado en el Hospital de Santa Lucía, Julián relató: "se volvió a escapar y tiene aparentemente una lastimadura producto de que habrá saltado y se habrá lastimado, debe haber saltado el alambrado", insistiendo con que el hombre se encuentra en perfecto estado de salud a sus más de 70 años, como para poder trepar alambrados y saltarlos.



Juan Carlos, junto a Carla y su prima en el Hospital de Santa Lucía.

Sin embargo, su relato no coincide con la denuncia que fue radicada en la comisaría, en la cual se detalla que Juan "se disponía a salir del hogar donde convive con otros ancianos y lo estaban esperando un grupo de masculinos en la puerta quienes lo golpean sin mediar palabra y le ocasionan un corte en el rostro".

Pese a todos los dichos de Julián Gómez, los oyentes de Sin Galera y lectores de La Opinión, dejaron sus comentarios en redes sociales y en su mayoría, repudian totalmente el trato que hay con los ancianos por parte de él y algunos empleados.

"No es cierto que los golpeamos, todo lo que se dice es totalmente falso, usted tiene que venir acá y hablar con los abuelos, porque sino solo habla por lo que dicen", enfatizó Julián entre medio de un centenar de mensajes con testimonios de personas allegadas al lugar.

Mientras tanto, Juan Carlos fue visitado por Carla y su prima y permanecera, al menos por una semana, en el Hospital de Santa Lucía bajo los cuidados necesarios.