Habló el remisero acusado: “pensé que no tenía plata o me quería robar”

Una joven de 17 años denunció en la Comisaría de la Mujer que un remisero tomó un camino diferente al que ella había indicado y que decidió arrojarse del auto por temor que le sucediera algo.

El conductor del auto que pertenece a la remisería Belgrano se presentó en la redacción de La Opinión y dio su versión de lo sucedido defendiéndose de las acusaciones en su contra y dejando en claro que él también pretende que se aclare lo sucedido porque él no tuvo ninguna mala intención con la pasajera y que son los remiseros los que se exponen constantemente a episodios confusos y delictivos.

“Desde la agencia me indican el domicilio y hacia allí me dirijo, a Bozzano 1700, recuerdo que había muchos chicos que se juntan en la esquina”, comenzó relatando el conductor del remis sobre cómo se sucedieron los hechos.

“Ni siquiera miré la cara de la chica, ella subió, saludo, y me dijo que la llevara hasta Maino al 1300”.

“En esa misma esquina yo doblo por calle Casella hasta Sarmiento que luego es Beaumont. Llego a Sarmiento pero como hay muchos pozos, me desvío un poco para esquivarlos pero creo que ella pensó que yo iba a doblar y me dice que doble “para allá… para allá”, entonces yo doblo para la izquierda, en sentido a Dr. Rojas”.

“El tema es que si el pasajero no me dice izquierda o derecha uno no sabe porque no lo ves debido a la protección que llevamos por el covid. Es más, ahí no hay espacio para meter el brazo, como ella dice que yo la quise agarrar”.

“Ahí, al llegar a Rojas es donde se tira y yo me doy cuenta por el espejo, se tira y sale corriendo. Más tarde vuelve a ese mismo lugar y es donde la encuentra el policía Tursi que puede dar fe de lo que estoy diciendo”, en alusión al jefe de calle de la Comisaría San Pedro.

“Siempre estuve dentro del recorrido solicitado, nunca me desvié, porque toda esa zona para llegar al lugar indicado, hay que tomar por distintas calles porque hay varias cuadras cortadas y justo en ese lugar existe una casa quinta que ocupa toda la manzana”, señaló el remisero.

“Cuando ella se tira y me deja la puerta abierta, enseguida llamé a la agencia, y lo primero que pensé era que no tenía plata o me quería robar y le salió mal, porque no es la primera vez que nos pasa algo así, lamentablemente los choferes de remis ya estamos acostumbrados a cosas como estas. Se tiró cuando la velocidad del auto era mínima, cuando doblaba”, recordó.

“Dentro del recorrido no tuve dialogo con el pasajero, nunca le dije algo inapropiado, no hablé para nada”, remarcó. “Tampoco le trabé las puertas como se dijo, porque el modelo de auto no es full y no cuenta con ese sistema”.

“Después yo seguí trabajando con normalidad porque pensé que era un intento de robo o no me había querido pagar”.

“En la misma mañana fui a la Comisaría y me puse disposición de la justicia, dejé todos mis datos. Mañana (por el martes) voy a ir a la fiscalía para hacer la denuncia correspondiente”.

“Hace cinco años que trabajo de chofer, estuve en una agencia de turismo y en la remisera”, afirmó el trabajador.

“Nunca tuve un problema de este tipo con nadie, yo creo que la chica se asustó, se desorientó en el recorrido, pensó que algo le podía pasar y decidió tirarse”.