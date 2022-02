Habló el prófugo por apuñalar a un joven: “Yo me voy a entregar, pero quiero que me escuchen”

Antes de las 16.00 de este lunes, el joven prófugo de la Justicia Franco Ríos, buscado con orden de captura por haber apuñalado a Rosendo Cruz Machado el sábado por la madrugada afuera del boliche Fabro, se comunicó con La Opinión para asegurar que se va a entregar pero que quiere ser escuchado por el fiscal Manso y por la comunidad antes de hacerlo.

Ríos se confesó adicto y aseguró que quiere volver a rehabilitación, como cuando estuvo internado en Córdoba y se mantuvo “limpio” por alrededor de un año. Aseguró que el sábado estaba bajo los efectos de las drogas y contó que antes de la pelea en la que Rosendo Cruz Machado resultó herido él había sido agredido dentro del local.

Explicó que con el herido tiene una disputa de larga data porque es pareja actual de su ex, con quien tiene un niño en común de alrededor de un año y medio. Ya se habían peleado en otra oportunidad e incluso Rosendro Cruz Machado había sido lesionado con un arma blanca pero sin mayores complicaciones.

Franco Ríos dijo a La Opinión que él fue golpeado dentro del boliche, al que había llegado antes de Rosendo Cruz Machado y su expareja. Dijo que estaba bailando y recibió un golpe de puño en el rostro, a la altura del pómulo, tras lo que ambos fueron retirados del local. Afuera, “pasó lo que pasó”, dijo respecto de la agresión con un arma blanca al otro muchacho.

“Me hago responsable de lo que hice”, dijo Franco Ríos.

El prófugo dijo que se va a entregar por sus propios medios en Fiscalía pero que quiere que Manso lo “escuche”. “Yo quiero que me internen, porque tengo problemas de adicción, que me den una posibilidad, porque nunca me escucharon. La fiscala Viviani nunca me escuchó tampoco”, dijo.

“Yo soy un pibe que estudia, que trabaja, soy plomero y gasista, estoy terminando el secundario, pero tengo problemas con las adicciones, eso es lo que pasa”, explicó. “Yo quiero rehabilitarme, sabemos que en San Pedro abunda la cocaína”, denunció.

“Quiero saber qué va a pasar con mi hijo, porque ellos viven drogándose”, dijo Ríos, que además es padre, con otra mujer, de una nena de cuatro años. “El nene es mi preocupación, quién me asegura que no le va a pasar nada”, agregó.

Sobre su arresto domiciliario, dijo que lo acusaron de un robo que no cometió y que él había comprado celulares que serían robados, pero que no quiso confesar a quiénes se los compró. “Dicen que me reconocieron en la rueda de reconocimiento, pero yo no robé”, sostuvo.