Habló el médico que se contagió de coronavirus y transmitió tranquilidad: "Estoy bien, no tengo síntomas y estoy aislado"

El primer caso positivo de coronavirus en San Pedro es el de un médico de 57 años que se contagió cumpliendo su trabajo. La Opinión se comunicó con él telefónicamente hoy por la mañana con el objetivo de conocer cómo se encuentra tras obtener el resultado del test que se le realizó en San Nicolás y transmitió tranquilidad.

"Lo que yo puedo decir es que clínicamente estoy bien, no tengo síntomas y estoy aislado", dejó en claro en la breve charla que mantuvo con un periodista a quien le explicó que no puede "hacer declaraciones" por no le "corresponde".

Además, el doctor que trabaja en la localidad nicoleña de La Emilia y Baradero resaltó el trabajo de las autoridades locales que el miércoles por la noche confirmaron su situación en una conferencia de prensa en la Municipalidad encabezada por el intendente, Cecilio Salazar, y el Secretario de Salud, Guillermo Sancho: "Me están controlando permanentemente".

El médico infectado con COVID-19 habita en las afueras de San Pedro junto a su pareja y dos hijas de ellas las cuáles están, al igual que él, aisladas. El especialista no se desempeña en el Hospital Emilio Ruffa ni en ningún sanatorio privado y consultorio aunque sí atiende en domicilios particulares. Incluso, tal informó ayer Sancho, él mismo remitió una lista de sus pacientes a la Municipalidad para que los advierta de la situación y realice los controles correspondientes.