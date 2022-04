Habló el hermano del joven secuestrado y abusado: “Esto es la mafia de las drogas”

La Justicia investiga un caso caratulado como “abuso sexual gravemente ultrajante” y “privación ilegítima de la libertad” que tiene como víctimas por un lado a un joven de 30 años que fue abusado sexualmente tras permanecer en cautiverio y a un abogado de 54 años al que le robaron un arma y un celular, todo relacionado con presuntas deudas por drogas.

Este martes, en Radio Cuarentena, habló en exclusiva el hermano del joven abusado, quien permanece internado en el Hospital asistido por el personal médico, los profesionales del área de Salud Mental y custodiado por efectivos de Prefectura Naval Argentina.

“Mi hermano ya está fuera de peligro, sé que está custodiado por el personal de Prefectura, está en estado de shock por todo lo que pasó”, dijo Franco sobre el joven abusado. Durante la nota, denunció amenazas por parte de Maximiliano Ramos, uno de los dos detenidos —la Justicia busca a los otros dos involucrados—, a quien sindicó como el “líder” de “una banda” que se dedica a “la distribución y venta de drogas” en San Pedro y Baradero.

Por el caso están detenidos Maximiliano Ramos e Isaías Luppi, a quienes en el transcurso de este martes la fiscala María del Valle Viviani tomaba declaración indagatoria —el segundo tiene defensa particular—, mientras el personal a cargo de la investigación de campo procura dar con el paradero del policía Carlos Devito y de Lucas Ramos, hermano de Maximiliano, los otros dos sindicados en la causa.

“Por lo que sé esttuvo cuatro o cinco días en cautiverio”, dijo el hermano de la víctima y aseguró: “Sé quiénes fueron, los conozco a todos”. Además de los cuatro que aparecen hasta el momento en la causa, también identificó a otras dos personas, un hombre y una mujer, a quienes ubicó en el lugar donde sometieron a la víctima.

“Por lo que sé, este Luppi vendía drogas al menudeo para Maximiliano Ramos”, dijo sobre los detenidos. Del segundo, a quien señaló como el “jefe de la banda”, dijo que lo amenazó a él y a su familia, y que tienen miedo por lo que les pueda ocurrir.

“Todo esto se armó para darle una lección a alguien que no paga”, dijo y describió a Ramos como “un Pablo Escobar sampedrino”, porque “él es el que abastece a todas estas personas que estaban ahí, todos consumidores y vendedores”.

“Tengo un poco de miedo, más que nada por mi familia, están amenazados por Maximiliano Ramos, que es el lider de la banda”, dijo y contó que en la semana había estado en contacto permanente con su hermano por un trabajo que había surgido para él en Arrecifes, pero que el jueves le mandó “un mensaje medio raro” en el que le dijo. “No estoy para nadie, después me comunico”, lo que le llamó la atención.

“Me pareció raro, porque estábamos hablando de ese trabajo, él estaba sin laburo. Empecé a averiguar, le pregunté a mi otro hermano y me dijo que andaba con Maxi Ramos y Lucas Ramos, le pregunté a Maxi y me contestó: ‘Tu hermano sopló la bolsa y vos ya sabés cómo son las cosas’. Entendí que lo iban a matar, entonces le dije que más vale que aparezca y lo largaron, si no lo iban a matar”, relató.

El relato de Franco, hermano de la víctima, fue sorprendente. “Estamos hablando de un círculo mafioso bastante complotado y grande, convocado por Maximiliano Ramos”, reveló y aseguró: “Lo conozco, sé lo que es capaz de hacer, sé las cosas que ha hecho, es capaz de meterse con mi otro hermano, con mi mamá, con mis hijos, mirá lo que hicieron convocados por él, mis hijos están en peligro, ayer me mandó mensajes para amenazarme, que sabe dónde están mis hijos, que cuide a mi mamá”.

Según el hermano de la víctima, su contacto con Ramos permitió evitar un desenlace peor. “Si yo no le hubiese mandado el mensaje para decirle que aparezca mi hermano, le hubiese pasado lo mismo que le pasó a Toco Delucca hace años, que apareció ahorcado y fue por lo mismo, por Maximiliano Ramos”, denunció.

“Él es el jefe de la distribución, de todo lo que es la mercadería y todo”, dijo.

Contó que su hermano recibió “glpes de puño”, que estuvo “sin comer, sin agua” y que fue “abusado por cada una de las personas que estaban ahí”, en la casa de Rivadavia 1665, donde según explicó residía Lucas Ramos, hermano de Maximiliano y también acusado en la causa.

“Esta es su manera de cobrar, es un tipo que está loco, es un psicópata las cosas que hace”, dijo y denunció: “Él maneja mucho la droga en Baradero, lo conocen bien, ha hecho muchas maldades, hay gente que ha prendido fuego, atentó contra un concejal que salió hablando en las noticias de él y le prendieron fuego la casilla de gas”.

“sé lo que hacían, ellos iban a cobrarle a la gente así, de mala manera”, asguró y vinculó al grupo con otros hechos delictivos. “”Han hecho cosas peores que lo que le hicieron a mi hermano, Maximiliano Ramos está involucrado en casos de homicidio”, denunció.

“Esto es una cosa de mafia. Si yo no lo hubiese contactado a Maximiliano Ramos, mi hermano aparecía muerto. Cuando yo le mandé el mensaje se asustaron porque yo ya sabía que lo tenían ellos y lo largaron, le salvó la vida el mensaje que yo mandé”, indició y agregó que desconoce al abogado al que le mandaron la bala con su herman. “No lo conozco, no sé en qué puede estar involucrado, yo no lo sé”, señaló.