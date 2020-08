Habilitaron deportes individuales en San Pedro: Cómo fue la vuelta de los palistas de Náutico y Las Canaletas

Canotaje fue uno de los deportes individuales al aire libre que volvió el 24 de agosto porque Provincia de Buenos Aires lo incluyó en lista y San Pedro es cuna de grandes palistas que representaron a Argentina en certámenes internacionales. Incluso, actualmente Brenda Rojas y Gonzalo Carreras son parte de los equipos nacionales de ambas ramas y el único medallista olímpico es Valentín Rossi en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Con un estricto protocolo en el que sobresale sólo botes individuales, a nivel local volvieron a remar en el río Paraná los elencos de competición de Náutico y Las Canaletas sin torneos en el horizonte pero con el objetivo de, después de cinco meses inactivos, volver al ruedo de a poco.

"Hemos armado un par de grupos y estamos trabajando por turnos porque no podemos juntar tanta gente. Los protocolos que habíamos elaborado los estamos pudiendo cumplir. Hasta ahora es todo normal, sin problemas. Vamos a ver la semana que viene porque ahora era estamos en una etapa general, de introducción para poder empezar a remar más elaborado con más trabajo", explicó a La Opinión Edgardo Rasio, entrenador del Celeste. Y agregó: "Ahora es adaptar e ir viendo cómo evoluciona cada uno. No estuvieron totalmente parados porque hacían trabajos en sus casas, pero eso no alcanza para estar medianamente entrenados Esto nos va a lleva aproximadme dos meses para poder llegar a competir, si es que se compite, este año".

En Las Canaletas, en tanto, el grupo es más reducido pero igual debe respetar las normas establecidas por la Federación Argentina en el marco de la crisis sanitaria, tal detalló el profesor Gastón Ortíz: "Por suerte todo bien, obviamente que respetando los protocolos pero se puede manejar bien. Yo no tengo tanto drama porque somos poquitos. Lo más duro es arrancar después de tanto tiempo, parece que nunca hubiésemos remado. Es igual para todos y ojalá de a poco vayamos agarrando ritmo nuevamente. Todos muy contentos, los chicos y no tan chicos".

Por último, sobre si se llevará a cabo algún certamen en la temporada 2020, Rasio señaló que "hasta ahora no hay ninguna competencia confirmada" pero que desconoce qué ocurrirá "sobre el final del año". "Con el pico de contagios que hay es muy riesgoso. No se puede entrenar botes de equipos K2 y K4, solo K1 o C1. entonces eso atenta contra los eventos porque al no haber botes de equipos solo se podría competir en botes individuales. También en un Argentino, por ejemplo, 400-500 deportistas más todo el entorno tiene que hacer una estructura para albergar eso y no creo que lo haya en Argentina en estos momento para hacer un evento de esa índole con los sistemas de sanitización y protocolos que hay que aplicar para estar protegidos y no contagiarse".