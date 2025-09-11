Gustavo saluda a sus maestras de primaria
Gustavo Torrillo escribió: En el día del maestro les quiero hacer un homenaje a mis maestras de primaria de la escuela Normal y como todavía la memoria no me falla aquí sus nombres: 1° y 2° Lidia Canedo, 3° Señorita Yuyolini, 4° Cristina Matavoz, 5° Elsita Living, 6° y 7° en lengua, Susana Mora y matemáticas, Flora Vitale.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión