Gustavo Torrillo escribió: En el día del maestro les quiero hacer un homenaje a mis maestras de primaria de la escuela Normal y como todavía la memoria no me falla aquí sus nombres: 1° y 2° Lidia Canedo, 3° Señorita Yuyolini, 4° Cristina Matavoz, 5° Elsita Living, 6° y 7° en lengua, Susana Mora y matemáticas, Flora Vitale.

