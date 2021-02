Guillermo Sancho respondió a Daniel Creus: “No voy a permitir que se ponga en tela de juicio el trabajo que hicimos”

Las declaraciones del secretario de Salud, Daniel Creus, en Sin Galera respecto del operativo de vacunación en enero no cayeron bien en Guillermo Sancho quien, por entonces, estaba a cargo del área. El actual jefe de la cartera dijo que “hubo desinteligencias sin mala voluntad, por inexperiencia” y su antecesor pidió derecho a réplica.

Publicidad

“Sorprendido por las declaraciones del actual secretario de Salud, entiendo que sin mala intención. Se dice que al comienzo de la vacunación fue desprolijo, por el trabajo que me respecta a mi y por el trabajo que le respecta a todo el equipo. Es difícil que se hable del trabajo que hizo uno como formando parte de un equipo. De ninguna manera voy a permitir que se ponga en tela de juicio”, aseguró Sancho.

Y, respeto de su desempeño, sostuvo. “Hicimos un trabajo que yo considero ejemplar, que fue a la luz del día abierto a toda la comunidad. Los frascos eran multidosis, por lo que cuando faltaba alguna persona, personalmente en muchas ocasiones iba yo a recorrer el Hospital para traer a las personas. También he llamado a las dos clínicas privadas y al Hospital Privado para que a través de sus recursos humanos, programaran a sus empleados para que viniesen”.

“El trabajo que hicimos creo que es ejemplar” Guillermo Sancho

Sancho detalló que con “450 dosis” vacunaron a “535 personas” porque de los “90 frascos” obtuvieron “5 dosis”: “Esto no fue algo caprichoso o algo que uno viene a tirar de los pelos, porque cuando nosotros empezamos con la vacunación, recibimos una auditoría e inspección de Región Sanitaria IV, les mostramos todo el proceso y el camino que estábamos trabajando, nos reconocieron que había varios municipios que nos copiaron la forma de trabajar, sacamos delante de la auditora la sexta dosis, nos dijo que era una manera correcta”.

Molesto por el testimonio de Creus, que durante su gestión colaboró en los consultorios amarillos por lo que fue parte del equipo, Guillermo Sancho reiteró que no permitirá que se “deslicen sospechas” porque él no habló “de ninguna de las desprolijidades que se están produciendo” en la actualidad. Y agregó: “El trabajo que hicimos creo que es ejemplar, lo copiaron varios municipios y toda la gente que pasó por el Hospital se fue con una solución y de buena manera”.

Por último, dejó en claro que durante su gestión las Sputnik V se aplicaron y registraron y que el objetivo era que “se vacune rápidamente y que no se desaproveche nada”. “Otra cosa que no coincido es que de la Secretaría de Salud no hemos podido sostener esta vacunación. Yo creo que sí y rápidamente ya teníamos diagramado el operativo, vacunando de domingo a domingo con seis vacunadores 12 horas por día. Eso estaba armado, el lugar y la logística con todo el mundo. De a poco se fue adueñando de la vacunación la provincia que está como hoy”, concluyó.

Luego de la nota en Sin Galera, el Dr. Guillermo Sancho hizo un descargo en redes sociales en el que aseguró que hay “inumerables situaciones que no solo lindan la inexperiencia sino la mala fe, empezando por el nivel central”. Dijo que “hay un largo listado”, y disparó: