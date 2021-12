“Guardia pediátrica sin otoscopio”

“Anoche fuí a la guardia del hospital por un dolor de oído, algo frecuente en niños en verano. Al ingresar, la pediatra me comenta que no tenía un otoscopio, así que no lo podía revisar. Pero igual lo diagnósticó, y dió receta e indicaciones por si era eso. Pregunta: instrumental tan básico en una guardia pediátrica en verano ¿que no tenga? Debo preocuparme u ocuparme por algo tan sencillo de conseguir o tener en una guardia pediátrica en verano”.