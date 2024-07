Sandra reportó: “Ayer estuve 5 horas en el hospital, 5 horas con dolor de pecho, de espalda, con todo. Nunca nos atendieron. Yo puedo entender que la guardia estaba colapsada, pero tendrían que tener un poquito de consideración porque uno va porque no da más, no es que va porque quiere estar sentada ahí. Nunca me atendieron. Sale la médica y nos dice: ´todo está colapsado´. Pero que nos tengan también un poquito de consideración a nosotros que estamos ahí. Las ambulancias van y vienen y uno ahí y no te atienden. Antes era otra cosa el Hospital, siempre me atendían, pero esta vez estuve 5 horas y terminé volviendo para mi casa”.



