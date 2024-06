Jennifer reportó: “El servicio de la guardia es una vergüenza, no hay gente y no te quieren atender. Fui con dolor en el pecho y no me atendieron. A mí padre lo mandaron 3 veces por consultorio a lo cual sólo le daban ibuprofeno y tenía neumonía, que sólo era hacer una placa para saber el diagnóstico. Mi pregunta es: ¿la persona que está en mesa de entrada está capacitada para decidir quién necesita o no un médico de urgencia?”.

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉 MercadoPago/Gracias LaOpinion

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.200.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo