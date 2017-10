Guadalupe Benítez obtuvo la primera medalla para San Pedro en Mar del Plata

El día del debut llegó la primera alegría para la delegación sampedrina. Sobre la tarde y en el emblemático Polideportivo Municipal, pegado al estadio Mundialista, Guadalupe Benítez se clasificó segunda en la final de Salto en Largo Sub 20 Intelectual y alcanzó la medalla de plata.

La joven, entrenada por los profesores Franco Ansaloni y Paola Villafañe, marcó una distancia de 3,52 metros y quedó muy cerca de la ganadora, de todos modos el balance es positivo ya que mejoró su propia marca.

En la primera jornada también ganó el Rugby ante Tres Arroyos y por la tarde triunfó el Handball ante Necochea por 35 a 21. Ambos equipos siguen en carrera y muy cerca de lograr la clasificación a la ronda siguiente.



DOMINGO: RESULTADOS

ATLETISMO INTELECTUAL A - SUB 13 - VELOCIDAD

Jesús Fernández: 6° posición

ATLETISMO INTELECTUAL A - SUB 16 - BALA

María Leguizamón: 9° posición

ATLETISMO INTELECTUAL A - SUB 20 - BALA

Luis Gatica: 4° posición

ATLETISMO INTELECTUAL A - SUB 20 - SALTO EN LARGO

Guadalupe Benítez: 2° con salto de 3,52mts. MEDALLA DE PLATA

ATLETISMO INTELECTUAL A - SUB 20 - BALA

Brisa Cocozzo: 4° posición

ATLETISMO INTELECTUAL A - SUB 20 - SALTO EN LARGO

Daniel Velo: 5° posición

BEACH VOLEY - SUB 18

Valentina Ullua y Albertina Rimasa: no se presentaron el primer partido

CANOTAJE - SUB 14

Bernardita Almada

CANOTAJE - SUB 14

Lucía Oviedo y Martina Gauna

Compitieron y aún no hay resultados confirmados. Restan sumatorias de las dos competencias y no se cierra hasta mañana. No hay clasificación oficial

FUTSAL - SUB 18

No se presentaron el primer partido (0-2)

FUTBOL REDUCIDO - INTELECTUALES D +17

Jugaron dos partidos: derrota 8-1 y 5-2. (primera y segunda fecha)

FUTBOL REDUCIDO - INTELECTUALES “B” +17

Derrota 2-0 (1er fecha)

PATÍN ARTÍSTICO

Emilia Vetta: Quedó 9° entre 19° competidoras. Vuelve a competir el martes

RUGBY - SUB 16

San Pedro 24- 0 Tres Arroyos

TENIS DE MESA

CATEGORÍA “B” (Roberto Mársico): Victoria 3-1 ante Tordillo

CATEGORÍA “A” (Jorge Biglia): Derrota 3-2 ante Bahía Blanca

CATEGORÍA “B” FEM. (María Amalia Coronel): Derrota 3-0 ante Coronel Suárez.

CAMINATA EN PAREJA

SUSPENDIDA POR MALAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

Se pasa para mañana 14:45hs

HANDBALL

SAN PEDRO 35 - 21 Necochea