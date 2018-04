Grobocopatel opera en el puerto de San Pedro

Desde principios de abril la empresa Grobocopatel Hermanos opera en el puerto de San Pedro. A través de un contrato de derivación en exclusividad con Servicios Portuarios S.A.–grupo al que pertenece Terminal Puerto San Pedro S. A.–, el nombre de la soja en el país trabajará en la ciudad en principio por un lapso de diez años.

En Terminal Puerto San Pedro todo sigue más o menos igual: el personal, la empresa a cargo, etc. La diferencia es que todo lo que hacen desde ahora es para Grobocopatel Hermanos, la otra empresa que, junto con Los Grobo, forman parte del entramado familiar que, con base en Carlos Casares, transformaron la producción agropecuaria en el país.

Hay una perspectiva de incremento de movimiento portuario y tanto entre el personal como entre quienes conocen la actividad hay una cierta expectativa respecto del futuro. Fue la vocera María Cecilia Pérez quien explicó a La Opinión que "la política de la empresa no es dar notas" pero ofreció algunos detalles de la situación

Lo primero que explicó fue que todas las instalaciones siguen siendo de Servicios Portuarios y que no hay un “alquiler”, como plantearon algunas versiones, sino que se trata de un “acuerdo de derivación con exclusividad” por 10 años. “Por lo cual todo lo que se eleve, todo lo que pase por (Terminal Puerto) San Pedro es de Grobocopatel”, precisó la vocera.

Desde Grobocopatel Hermanos consideraron que el punto más relevante es que, desde ahora, “el puerto de San Pedro es un puerto verde: sólo se van a comercializar productos orgánicos, no transgénicos". “Hay otros productos no modificados genéticamente como el arroz, pero cualquier cosa, fruta y todo lo demás, será no transgénico y orgánico, que es lo que le da el carácter de puerto verde”, detallaron.

La empresa tiene un plan de obras de aquí a fin de año, que incluye impermeabilización de silos, reparación de muros y calles, más otros trabajos para que “la terminal esté en las condiciones que necesita la operatividad”.

El primer buque en operar en el muelle elevador del puerto local fue Nordtajo, de bandera malta. Con 179,97 metros de eslora y procedente de Rio Grand, Brasil, llevará las 3.200 toneladas de porotos de soja que cargará a Rusia. Es el primer cargamento de soja no transgénica desde que Grobocopatel Hermanos opera en la terminal portuaria local..

“Por lo que tenemos entendido, la perspectiva es incrementar en 200 mil toneladas la carga de la terminal”, dijo a La Opinión el sindicalista de Fempinra y concejal de Cambiemos Matías Franco. “Ellos manejan mucho cereal orgánico, que tiene un mercado muy interesante. Se están reacomodando algunos procesos, están haciendo algunas obras y se notó el movimiento”, agregó.

El delegado del sindicato de Marina Mercante –al que están afiliados los empleados de Terminal Puerto San Pedro– indicó que en materia de personal “todo sigue igual”, incluido el de gerenciamiento. “La idea es seguir trabajando de la misma manera y que mejore el trabajo”, explicó.

Grobocopatel Hermanos envió un grupo de coordinadores para interiorizarse sobre el funcionamiento de la terminal local, pero el plan sería que todo funcione como estaba. Sus planes consisten en ampliar la capacidad del elevador para aumentar el caudal de tonelaje, lo que, explicaron los sindicalistas, implica “aumentar el trabajo”.