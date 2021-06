Gran sorteo para recaudar fondos para la operación de Agostina

“Para los que no la conocen ella es Agos tiene 8 años y desde los 5 años le declararon estrabismo en ambos ojos. Empezamos con el tratamiento de lentes pero no resultó y había que intervenir quirúrgicamente. Ella era tratada en el hospital Santa Lucia de la vista pero con el tema de la pandemia no pudo ser operada y esta operación debe ser lo antes posible. Consultamos en un instituto privado en San Nicolás y la operación cuesta $110.000. Como no contamos con ese dinero armamos esta rifa con ayuda de mucha gente:



El valor de la rifa es de $100 y los premios son los siguientes:

1_ Un lechón + ensalada + gaseosa + vino + pan

2_ Un pollo + ensalada + gaseosa + pan

3_ Un pollo + gaseosa + ensalada + pan

4_ 1 torta salada

5_ 1 torta dulce (Pollería El pira)

6_ 1 campera de hombre + 1 desodorante Kaiak de Natura

7_ 1 orden de compra de $2000 de Dulce Encanto

8_ 1 remera + 1 jeans + 1 cinturón de dama (Karina Luque)

9_ $1000 (Mascotas Elena)

10_ Una sesión de mensaje descontracturante con piedras calientes (Edith Anduga)

11_ 1 set matero (Carolina Botta) + 1 torta matera (Choco Amor)

12_ 2 muñecos al crochet + 1 mate pintado a mano (Yovana Navarro)

13_ 1 ballena + 6 porta vasos de al crochet (Gloria Torres)

14_ Regalo sorpresa (Susana Puebla)

15_ 1 semi permanente (Jesi Oliveto)

16_ 1 ruana (Gia Indumentaria)

17_ 1 reloj + 1 perfume Ekos Natura

18_ 1 tarta de coco (Georgina Mosqueda)

19_ 1 budín de limón + 1 budín de naranja

20_ 1 palo selfie + 1 conjunto de ropa interior

Cualquier cosita me escriben y le llevo el numerito. Mi cel es 3329474695 Muchas gracias a todos”, reportó

