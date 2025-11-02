Un hecho con pocos antcedentes y de una gravedad inusitada se originó en el atardecer del sábado cuando se jugaban las semifinales de los Torneos de inferiores pertenecientes a la Liga Deportiva Sampedrina.

Fueron una secuencia de incidentes de extrema violencia, que involucraron a jugadores y jugadoras, cuerpos técnicos, y simpatizantes, mayores y menores, hombres y mujeres, todos contra todos.

La tarde ya venía cargada de tensión porque el encuentro de la categoría Sub 21 varones entre Mitre y Las Palmeras había sido suspendido cuando restaban unos diez minutos, el “Rojo” ganaba 2 a 0 y al equipo de Río Tala le habían expulsado cuatro jugadores. A la vez desde el público de Las Palmeras arrojaron proyectiles hacia los árbitros y ante la falta de garantías y sin operativo policial el encuentro culminó abruptamente.

En el medio hubo charlas, debate y compromisos por parte de los directivos involucrados debido a que restaban jugarse un partido y había que transmitir tranquilidad.

La semifinal de la categoría Sub 14 femenina entre Paraná y Las Palmeras finalizó con el tanteador a favor de los “Albirrojos" por 4 a 0 y más allá de los cruces habituales de un partido nada hacía suponer que todo terminaría en un caos.

Los ánimos en la gente de Las Palmeras no eran los mejores hasta que en un determinado momento todo se fue de las manos, adentro y afuera de la cancha; jugadoras, cuerpo técnico y simpatizantes invadieron el sector en el que se encontraba la gente de Paraná y pasó de todo. Golpes, gritos, corridas, amenazas, acusaciones cruzadas y hasta robos, sin medir absolutamente nada, principalmente porque había familias y niños en el lugar.

Posteriormente y como si todo fuera poco, los incidentes recrudecieron y cuando algunas personas de Paraná se retiraban del estadio fueron abordadas por un grupo de violentos lo que provocó que una de las personas terminara internada en el hospital local luego de recibir una tremenda golpiza.

La tensión continuaba y la presencia policial hizo que los ánimos se calmaran a medias ya que al momento de querer identificar a los más exaltados uno de estos comenzó a escapar saltando alambrados y atacando a la policía. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando los funcionarios lograron reconocerlo, se trataba de Julio Cesar “Jambao” Torres, de 42 años. El mismo que minutos antes se había desempeñado como director técnico en Las Palmeras y había repartido piñas para todos lados tanto en la tribuna como en el sector de la cantina, cuenta con frondosos antecedentes penales, entre ellos haber participado de un asesinato cometido en Rio Tala en el año 2016.

Si bien no hubo intervención del Aprevide ya que el encuentro no contaba con servicio de policía, sí se labraron actuaciones por resistencia a la autoridad y lesiones, lo que a la brevedad permitirá la intervención de la fiscalía de turno.

Párrafo aparte para la organización de dicha jornada, que permitió (como también ocurre en otras canchas) habilitar una sola entrada al Estadio Municipal y si bien las hinchadas tenían distintas tribunas asignadas no había nada que impidiera el traslado de gente de un lugar a otro, que finalmente fue lo que ocurrió. Sin dudas la violencia es lo que viene prevaleciendo en el descolorido fútbol sampedrino desde hace ya un tiempo y habrá llegado el momento de dejar de mirar para el costado, y que se tomen las medidas que sean necesarias, sea quien sea, para evitar que la situación sea aún peor. Lamentablemente se han marcado precedentes que hoy cuestan muy caros.

