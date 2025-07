Danisa tiene 26 años y vive en una casa que construyó con mucho esfuerzo. Pese a los reiterados pedidos, aún no logró acceder al tendido eléctrico. Una de sus niñas necesita conexión constante por razones médicas. "No quiero que me regalen nada, quiero que me cobren la instalación como se debe e ir pagando todos los meses", refirió.