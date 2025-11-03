Personal policial de la DDI San Pedro - Baradero secuestró dos automóviles en Gobernador Castro que estaban exhibidos para su venta y tenían numeración adulterada.

En el marco de un procedimiento de rutina para controlar el cumplimiento de la normativa vigente, los agentes inspeccionaron un comercio del rubro venta de autos usados ubicado en calle San Nicolás de esa localidad.

El Bora secuestrado en Gobernador Castro.

Allí constataron que un Volkswagen Bora negro patente ENY 598 tenía el número de chasis adulterado, por lo que fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.

A su vez, incautaron una camioneta Chevrolet Lumina azul y gris, dominio TMN 190, que también presentaba numeración de chasis adulterada y estaba exhibida para la venta.

La Lumina secuestrada en Gobernador Castro.

La Fiscalía n.° 11 que conduce Viviana Ramos autorizó el secuestro de ambos vehículos, que serán analizados para constatar la procedencia ilícita de ambos rodados.

Además, el propietario del comercio de venta de autos usados que los tenía en exhibición fue imputado por el delito de falsificación, adulteración o supresión de numeración de objeto registrable por ley.

