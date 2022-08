Gobernador Castro: le cortaron el agua y las cloacas, quiere pagar y no puede acceder al servicio

El caso de un vecino de Gobernador Castro al que le cortaron el agua y las cloacas, quiere pagar para reponer el servicio y no lo logra expuso una situación que viven otro habitantes de la localidad que tienen dificultades para pagar el suministro, que es medido y se abona según el consumo.

Publicidad

La hermana del caso testigo contó que cuando el hombre se separó de su expareja, ella se llevó el medidor porque estaba a su nombre. “Se lo sacaron y nunca más se lo quisieron poner”, relató.

La situación viene desde hace alrededor de cuatro años. Incluso pasó la pandemia, contagiado de coronavirus y todo, sin agua y sin cloacas. “Él se llegó a enfermar y todo, estuvo adentro, no podía salir a la calle a buscar un bidón de agua porque andaba la policía y claro, estábamos en pandemia”.

El vecino está en pareja y tiene una hija de siete años. Toda la familia vive así, sin agua ni cloacas. “Acarrea agua para todo”, relató su hermana y agregó: “Tiene que andar de casa en casa yendo para bañarse y eso”.

Desde la cooperativa de provisión de servicios de Gobernador Castro, el gerente Carlos Storti explicó que si bien la normativa establece que a la tercera factura impaga están en condiciones de suspender el servicio, por lo general son contemplativos y procuran alcanzar acuerdos de pago con los vecinos.

“Una suspensión de servicio en forma total se da cuando las vías se han agotado y uno observa que no sólo hay una deuda sino también que no hay voluntad de regularizar la deuda pendiente”, señaló Storti.

En el caso del vecino cuya hermana expuso el caso en Radio Cuarentena se suma que tiene una documentación firmada por el delegado de Gobernador Castro, Ángel Álvarez, en la que se deja constancia de que ocupa el terreno donde tiene su vivienda con conocimiento de que no es de su propiedad ni municipal y que deberá desalojarlo si el titular lo solicita.

Esa nota fue extendida “al solo efecto de ser presentada ante la cooperativa de servicios públicos de Gobernador Castro, únicamente” y tenía como objetivo que pudiera cumplir con el trámite de reposición del servicio de agua y cloacas.

Sin embargo, “le dijeron que está vencido”, contó la hermana, por lo que, le informaron, deberá volver a tramitar en la Delegación municipal ese documento para presentar en la cooperativa en procura de que le instalen un medidor.

“Él quiere pagar el servicio. Tiene 50 años, tiene una familia, una nena, su señora, tiene miedo que si dice algo no le devuelvan los servicios. Una vez se quiso enganchar en las cloacas y uno que trabaja en política le dijo que no lo hiciera porque iba a tener problemas, que se lo tenían que poner”, relató la hermana.

La mujer contó que en su casa, donde conviven dos personas, paga 3200 pesos por mes de agua y cloacas. “Yo no tengo lavarropas automático”, aclaró y agregó: “Es el servicio más caro que pago en mi casa”.

“Sé que te dicen si no pagás para tal día te retiran el medidor”, dijo y aseguró que su hermano está en condiciones de abonar el servicio. “Él pudo juntar una platita porque los dos trabajan en el campo, pero le dijeron que el papel está vencido entonces tienen que pedirle al delegado que le firme el permiso de nuevo”, señaló.

“Hay que garantizar una alternativa para que la persona pueda acceder al agua, hay una diferenciación entre el servicio y el suministro”, dijo Storti respecto del corte y recordó que cuando Norebrto Mitelsky era concejal elevó un proyecto para la creación de una “tarifa social” para el agua y las cloacas de Gobernador Castro.

El proyecto de ordenanza no prosperó, contó Storti, porque en ese momento el Gobierno municipal dijo que no contaba con los recursos para hacer frente al subsidio que garantizara la tarifa social para personas que no puedan pagar el servicio.

En una situación similar están vecinos de Santa Lucía y de Río Tala, donde al igual que en Gobernador Castro el servicio está medido y se paga según el consumo. En San Pedro, en cambio, la tasa de servicios sanitarios se paga de acuerdo a una tabla de montos conformada según la valuación fiscal del inmueble.

El servicio medido rige para los consumos no domiciliarios, es decir comerciales e industriales, que son quienes pagan de acuerdo al consumo que tienen.