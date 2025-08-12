Dos delincuentes robaron una camioneta Ford F-100 gris con cúpula blanca del interior del galpón de empaque de la familia Rolfo, ubicado a mil metros de la ruta 9, en Gobernador Castro.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron que alrededor de las 00.10 ingresaron dos personas encapuchadas, tras violentar el candado de acceso.

Dentro del lugar estuvieron alrededor de media hora hasta que lograron poner en marcha la camioneta. El puestero se percató de la situación cuando escuchó el motor y se acercó, por lo que logró divisar a los ladrones cuando escapaban.

La camioneta fue robada este lunes, pasada la medianoche.

En su declaración, el puestero señaló que a 400 metros de la salida del galpón la camioneta detuvo su marcha de manera abrupta y uno de los delincuentes descendió para subirse a una moto que estaba estacionada allí y escapar.

La camioneta fue divisada cuando circulaba por la ruta 9 en sentido Buenos Aires - Rosario. "En la entrada de Castro hay cámaras y los policías vieron", señaló la víctima del robo.

Los delincuentes, refirió, eran dos con capuchas y guantes. Dentro del establecimiento "revisaron todo el lugar, hasta que se llevaron la camioneta", que no tenía mucho combustible.

