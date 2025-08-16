Durante la noche del viernes, efectivos del Destacamento de Gobernador Castro detuvieron a un joven de 21 años, oriundo de Ramallo, luego de ser sorprendido con una garrafa de 15 kilos que había sido sustraída de una vivienda ubicada en calle Italia al 200 de la localidad.

Ads

El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Ernesto Alves y Sarmiento, donde fue interceptado el sospechoso tras haber ingresado a la propiedad saltando un tapial. La garrafa robada fue recuperada en su poder y devuelta a su dueña.

La Fiscalía n.° 7 intervino en el caso y dispuso la imputación del detenido por el delito de hurto, quedando a disposición de la Justicia.

Ads

Puede interesarte

Ads