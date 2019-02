Gobernador Castro: Allanaron domicilio para esclarecer hecho de amenazas

El hecho denunciado por un hombre de 39 años se produjo el 23 de Febrero. La víctima señaló que ese día, el padre y otro familiar de su ex pareja lo amenazaron y ofreció las identidades para que la justicia intervenga.

Tras ser asistido en la Comisaría de la Mujer de San Pedro y con intervención de la fiscalía en turno se dispuso allanar un domicilio de la localidad donde se pudo secuestrar una escopeta calibre 16 con cartuchos en su recámara para ser disparada. En relación a los dos hombres señalados como autores del delito de 66 y 26 años, ex suegro y ex cuñado, respectivamente fueron notificados en el marco de una causa por "Amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego".