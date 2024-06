Giuliana escribió: “Quería ser un llamando a la solidaridad. Preciso urgente una cama cucheta para mis hijos que no tengo. Soy sola y alquilo. Duermen los dos en una cama de una plaza y está rota la cama, la tengo agarrada con unos ladrillos. Pedí en Desarrollo Humano, para no tienen. Por eso quería ver si alguien tiene y me puede ayudar con una cama cucheta”.

