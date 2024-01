“Estimado cliente, actualmente estamos sufriendo una falla general del servicio que afecta el servicio, sólo el servicio de Internet. Nos encontramos trabajando para solucionarlo a la brevedad. Te desea un lindo día, Gigared”, de esa forma respondieron desde la empresa vía WhatsApp ante la consulta de un cliente.

Este miércoles alrededor de las 9.00 comenzaron las fallas en el servicio de internet, que la empresa Gigared provee en nuestra ciudad. El motivo del desperfecto aún se desconoce, pero los reclamos de los vecinos no se hicieron esperar.

Muchas de las quejas no fueron sólo por la falla de esta mañana, sino por continuos problemas: “Quería comentar que da vergüenza tener Gigared. Día por medio dejan sin señal wifi y la respuesta que te dan es que no saben que puede suceder. Es triste porque cobran lo que ellos quieren, pero a veces no te lo solucionan como corresponde a los reclamos” y agregó: “Ya voy dos veces en lo que va de la semana sin internet y me dijeron que iban a pasar a corroborar por mi domicilio. Ahora llamo y no me atienden”, escribió María.

Sonia dijo: “Hola, buenos días. Llamé a Gigared porque no hay internet y me dijeron que es un corte general en la ciudad. Sí funciona la tv” y consultó: ¿Tienen alguna información desde la empresa? ¿Están afectados ustedes?”.

Por otro lado, los problemas con la empresa no son nada nuevo. Las fallas han sido cada vez más frecuentes en los últimos meses. A finales de noviembre y comienzos de diciembre pasado el servicio se vio afectado por un desperfecto en la fibra óptica, que se produjo a la altura de la ciudad de Zárate.

Finalmente, la conexión a internet se restableció alrededor de las 11.00 y desde la empresa estiman que con el correr de las horas el servicio se irá restableciendo en todas las zonas de la ciudad.