Mariela reportó: “Quiero hacer un descargo sobre Gigared. Es una locura lo que te cobran. El primer mes me vino $15.900, el segundo mes $ 19.000 casi 20.000 pesos y apenas lo pague me llegó la boleta de mayo siendo que todavía estamos en abril. Vas hacer el reclamo y no pueden modificar nada ellos porque tengo que tener seis meses de antigüedad para que ellos me tomen mi reclamo y me dijeron que todos los meses me va a subir porque no tienen un precio fijo. Cuando yo cumpla un año de usar el servicio de wifi y canal voy a pagar 100 mil pesos, supongo”.

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉 MercadoPago/GraciasLaOpinion

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.200.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo