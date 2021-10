La mamá de Gianna, la beba que estuvo internada en Merlo por un cuadro de neumonía, necesita colaboración: “Quería pedirle si no me pueden ayudar a conseguir una leche para mi bebé Gianna, que la necesita y en estos momentos no tengo dinero para comprarle. A ella se la dan en el Hospital, pero me dijeron que hasta que no tenga otra vez el control que no me pueden dar otra. Por eso pido ayuda para comprarla, es Vital Nidina, de 0 a 6 meses. Les agradecería muchísimo”.