Gerardo Biain y la participación de San Pedro en el Nacional de Ligas U15: “La preparación no fue la ideal, fuimos sin rodaje”

Es sábado al mediodía en San Pedro y el sol asoma cada tanto. Cuando lo hace, quema. Sin embargo, en el Polideportivo Pablo Noat de La Esperanza abundan los árboles y, en consiguiente, la sombra. En ese espacio Gerardo Biain, el entrenador de la selección U15 de San Pedro que participó hasta el miércoles 11 de diciembre en la Etapa Final del Nacional de Ligas del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Santiago del Estero donde cosechó tres derrotas (la última 1 a 0 frente a Salta y quedó eliminado en la primera fase); se siente cómodo, tal como, por su propia voluntad, explicó al principio de la charla que transcurrió entre mate y mate del entrenador de arqueros del combinado, Eduadro “Taty” Pérez: “La nota la decidí hacer acá porque es como mi lugar en el mundo, mi segunda casa. Hace seis años que estoy acá y, aunque si bien en cualquier cancha me pasa que me olvido de los problemas, este lugar en especial es un lugar lindo, con mucha tranquilidad y único. Acá me siento bien, es mi segunda casa. Por eso decidí hacer la nota acá y no en otro lugar”.

- ¿Qué balance hiciste de la Etapa Final del Nacional de Ligas?

- Yo sabía de antemano que iba a ser difícil, a los jugadores le decía que íbamos a ganar los partidos para que vayan con ganas, pero yo sabía a los que nos enfrentábamos. Cuando vos sos técnico sabes de la preparación de tu equipo. Cuando jugamos la Etapa Regional sabía que podíamos ganar porque estábamos bien preparados en un montón de situaciones. El fútbol es tan variable y abierto que una circunstancia te puede hacer perder un partido pero teníamos muchas chances de ganar y ganamos. Cuando hay algo que está preparado para el equipo ese, el entrenador debe saber guiarlo a eso. Muchas veces pasa que un equipo tiene todas la de ganar y no sale campeón porque no supieron rumbearlo para el lado que tenía que ir. Nosotros lo rumbeamos y salimos campeón regional. Cuando fuimos a Santiago del Estero sabía que la preparación no fue la ideal.

- ¿En que no fue ideal?

- No fue la ideal porque los campeonatos acá terminaron en septiembre y por más que nosotros entrenamos cuatro veces por semana los chicos fueron sin rodaje. Hicimos dos amistosos con la reserva de Paraná pero es una entradita y nada más. Nosotros fuimos sin rodaje porque acá no había campeonato. Te ayuda a prepararte porque tenes los jugadores con vos, pero no tenes competencia.

- ¿Lo ideal era que los jugadores entrenen con la selección U15 y jueguen el fin de semana en sus clubes?

-Sí, que entrenen dos veces con el U15 pero que jueguen el domingo. Tenía tres de los 18 chicos que jugaban en Las Palmeras la Copa Ciudad de Baradero, nada más. Entonces es imposible. Acá no hubo torneos, después los muchachos que yo tenía en el cuerpo técnico me acompañaron mientras pudieron y a veces estaba yo solo. Ese es un problema, el profesor a veces podía y a veces no, todos estaban igual. Uno sólo no puede hacer milagros. También entrenábamos en la cancha de La Esperanza que después se le creció el pasto y no pudimos venir más y yo no les puedo decir nada, ellos terminaron la actividad en septiembre y a nosotros nos prestaron la cancha cinco años en que yo estoy en la selección.

- ¿Cómo se gestionaba el pedido de las canchas para entrenar? ¿A través de la Liga Sampedrina o el cuerpo técnico?

- Mayormente lo hacíamos desde el cuerpo técnico con algún dirigente del club. En la LDS a veces te preguntan si queres ir a alguna cancha u otra pero la mayoría de los lugares están ocupados, no hay lugar porque están las prácticas de los clubes. No había lugar, terminamos yendo al Paseo Público. Hay cuatro o cinco canchas, al Estadio Municipal fuimos sólo la última práctica, pero pedirlo es un problema. Tuvimos problemas cuando llegamos y cuando nos fuimos con la gente de ahí. Llegamos y estaba ocupada la cancha con otra actividad. Lo que yo noto es que es un lugar público en el que podemos ir todos pero van un par y se adueñan del lugar. Lo noté como porque trabajan en el lugar son los dueños pero es un lugar público al que podemos ir todos. Yo soy el entrenador de la selección hace cinco años y en el estadio habré practicado cinco veces, por algo debe ser.

- ¿Por qué?

-Es un problema ir, no sé por qué. Por ejemplo, nunca nadie vinculado al deporte del municipio me llamaron para decirme qué día quería ir al estadio que lo ponían a disposición del equipo, nunca nadie nos dijo nada y somos la selección de fútbol de San Pedro.

- ¿Son la selección de San Pedro o de la Liga Sampedrina?

- Yo siento que somos la selección de San Pedro, eso es lo que siento como entrenador. Y digo esto porque yo llegué a la Liga con Carlos García y hoy está Hugo Cejas. Y si el día de mañana hay otros, si ellos quieren voy a seguir siendo técnico. Esto va más allá de una cuestión política y todos deberíamos pensar en eso. Digo esto porque no recibimos mucho apoyo del poder político a la hora del viaje. Nosotros no fuimos sólo en representación de San Pedro, fuimos en representación de la Provincia de Buenos Aires, éramos el único equipo de Buenos Aires en la Etapa Final. Competimos contra ciudades grandes y ligas importante y te dabas cuenta en los colectivos decían gobernación de la provincia de Córdoba, San Juan, Catamarca, Salta, micros de doble piso que puso la gobernación. Acá fuimos en un micro de una empresa privada que tuvo que pagar la liga y por lo que me dijeron no recibieron mucho apoyo de parte del intendente ni de gente vinculada que tiene que ser en lo económico. Te hablaba de lo estructural y ahora te hablo de lo económico. Porque el intendente tenga problemas con el presidente de la liga o viceversa; o porque al intendente no le guste el entrenador que está de turno, esas cosas las tendría que dejar de lado porque los que van a jugar son pibes de 15 años que salieron campeones, dejaron a San Pedro en lo más alto ganando cruces contra ciudades más grandes que nosotros en población, ligas de mayor o igual cantidad de equipos que la LSD. San Pedro salió ganador en el campeonato por eso es muy importante lo que lograron estos chicos. Por ahí tejen otros problemas y queda el equipo perjudicado por problemas extras que a mí no me interesan y a los jugadores tampoco. La gente que realmente hizo las cosas bien somos los más perjudicados, en este caso los jugadores. Salimos perjudicados en un montón de cosas. La experiencia fue buenísima, sabíamos que era un nivel más alto y por más que tuviéramos el último mes entrenando a full, tampoco íbamos a hacer mucho más. Los rivales tenían otra condición física que yo no lo voy a lograr en un mes. Hay un problema estructural y financiero que en esta liga alguna vez alguien se dé cuenta para mejorar esa parte, el mayor problema que tuvimos fue físico, jugábamos el primer tiempo de igual a igual con cualquiera. En el segundo se nos acababa la nafta. El problema es físico porque el jugador sampedrino no está preparado, muchos clubes no tienen un espacio para entrenar ni pagar un profesor para las inferiores. En la selección le brindamos lo que podemos y los mejoramos, pero tampoco alcanza para ese nivel. Alcanza para un nivel regional como el que ganamos.

-La LDS informó oficialmente que Salazar colaboró con dinero de su bolsillo. ¿No sería viable que sea la Municipalidad que él conduce la que aporte a la causa?

-Sí, eso mismo me pregunto yo. Ellos deben saber, nosotros ni siquiera tenemos que recibir apoyo del municipio, teníamos que recibir de la provincia. Nos tenían que haber conseguido un micro de la provincia, que lo gestionen desde acá. No que la LDS tenga que pagar un micro. Con nosotros fueron cuatro padres arriba del micro que pagaron el boleto y su hotel aparte. También fueron cuatro o cinco familias más por su cuenta que nos ayudaron con las bebidas porque hacía 40 grados. Jugábamos a la mañana y no se podía jugar tampoco. Tenían que ir familias a comprar bebidas. Hubiésemos querido que recibamos un poco más de apoyo municipal y provincial.

- ¿Influyó haber jugado a la mañana? Son chicos que no están acostumbrados a despertarse y hacer deporte a las pocas horas.

- Puede haber influido en algo, estábamos todos en la misma. Los chicos de Córdoba o Rosario están acostumbrado a levantarse para ir a entrenar porque juegan en equipos como Newell’s, Central, Talleres o Instituto. Nosotros entrenamos a la tarde, el cuerpo es otro. Allá en cuatro días tenes que acostumbrar el cuerpo a otra cosa. Pudo haber influido pero no tanto. Influye el tema, incluso lo hablamos con los chicos, de la convivencia. El chico no está en la casa. Cuando salimos campeones acá el chico estaba en la casa, dormía en la casa. En Santiago del Estero dormís en una cama que no es tuya, en un lugar que por más que tenga todas las comodidades no es tuyo. Los chicos por ahí se dormían a la 1 de la mañana y se levantaban a las 6.00. Son cuestiones que influyen. Estoy seguro y lo dijeron ellos, había chicos que en tres días no habían ido al baño. A alguien le parece una pavada, pero no lo es. Hay un montón de cuestiones que influyen y por ahí la gente no se da cuenta. Yo sí porque lo hablé antes de ir y le dije que los disfrutaran y se sientan cómodos. Hay chicos que les afecta y otros no. A algunos los vi anímicamente caídos porque por ahí estaban lejos de su familia. Los miraba a la cara en una charla técnica y no estaban bien. No eran lo mismo, son chicos que conozco desde que juegan en el fútbol infantil y no eran ellos. No son profesionales que están preparado para eso, esto les va a venir bien para el futuro.

- ¿Qué reconocimiento tuvieron de parte del sampedrino?

- La gente bien, bárbaro. Me encuentro con gente que no conozco y la gente me pregunta y son gente que no va a la cancha, no es del fútbol o gente que lo sigue de vez en cuando. Me preguntaban cuando salimos campeones del regional, antes de viajar a Santiago del Estero y ahora cuando volvimos me siguen preguntando. Sabían que viajábamos y nos preguntaban cómo nos fue a pesar de que sabían que los resultados no fueron los mejores. El sampedrino es futbolero, vengo renegando con esto hace 20 años y nosotros tenemos que ir a Ramallo a ver a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, a Campana a ver a Villa Dálmine, a Zárate a ver a Defensores Unidos y todo así, siempre la misma historia. Siempre a los demás, nunca a San Pedro. Creo que alguna vez alguien se tiene que dar cuenta, tiene que empezar a cambiar y los que tienen la posibilidad son los de la Liga Sampedrina que arman los campeonatos que a partir del 2020 armen buenos campeonatos. Nadie tiene en cuenta, y esto quizás no tiene que ver con el rendimiento de la selección U15, que el campeonato empezó en abril y terminó en septiembre, el pibe jugó cinco meses y tiene que jugar nueve o diez. En 2020 cuando se sienten los que manejan el fútbol, los de la Mesa Directiva, que hagan bien las cosas, buenos campeonatos para primera e inferiores que arranquen en marzo y terminen a finales de noviembre, como debe ser y pasa en otras ligas. La gente que va por los clubes que no vaya a calentar las sillas sino que hablen y propongan, que no se sientan perseguidos. Si te persiguen y haces las cosas bien, no tenes por qué temer que te persigan. Que si tienen que levantar la voz que lo hagan pero que no vayan a firmar el cuaderno nada más porque los perjudicados somos todos. Acá hubo diez o quince jugadores que se fueron a jugar los últimos meses a Baradero pero el resto quedó sin jugar al fútbol, eso no puede pasar. Los de la LDS dicen que los torneos los arman los delegados y estos que lo arman los de la LDS y cuando presentas un proyecto no te dejan hacer nada. No lo sé, pero eso a partir de 2020 se tiene que cambiar.

-Cuando en 2014 el U17 jugó la Etapa Final del Nacional de Ligas en Salta y no superó la primera fase, el entrenador Sandro Velasco habló posteriormente de todos estos problemas estructurales. ¿Por qué nada cambió?

-Lo dije en muchas entrevistas que brindé incluso a La Opinión. Porque no quieren escuchar y se miran ellos al espejo y dicen que lindos que somos. Vos vas a proponer algo, te dicen todo que sí, pero cuando cerras la puerta se te ríen por atrás. Así no vamos a ningún lado.

- ¿No se quiere o no conviene escuchar?

-No sé, a lo mejor no debe convenir. Desde La Esperanza yo soy muy molesto con el delegado de llevar propuestas para los campeonatos y casi nunca hemos sido escuchados. Fuimos uno de los cinco clubes que votó para que no se saque la categoría que se sacó, la de los 16 años. Ahí cometieron un gran error porque en San Pedro en cinco años se van a perder 500 jugadores. Las propuestas son siempre volteadas, lo primero que dicen es el tema de la plata y que vamos a jugar sólo los domingos para no pagar dos veces colectivos y así estamos retrocediendo. Después contratan siete y ocho jugadores de primera y les pagan, hay que terminar con esa hipocresía y en la liga nadie dice nada.

-Más atrás, en 2008, el U15 de Gerardo Espíndola fue subcampeón del Nacional de Ligas en Chaco ¿Se dio por ser una camada muy buena o porque se trabajada diferente?

-Son cosas que pasan, se trabajó igual que ahora y la competencia era como ahora. Por ahí agarraron una categoría buena y con mucho trabajo y suerte llegaron a dónde llegaron. Pero de esa categoría hay un solo jugador que llegó al profesionalismo (N. de R.: Matías Nouet, actualmente en Flandria en la Primera B). Por ahí fue el momento y como ha pasado muchas veces, son cosas que se dan. Sí hay que destacar que desde 2008 hasta ahora, en once años, San Pedro ganó cuatro campeonatos regionales.

-Con lo que se hace alcanza a nivel regional…

-Claro, pero no se le da continuidad. Mirá si acá algún club o empresa armara algo en el plano semiprofesional y juntaría a los campeones del U17 en 2014, del U15 del 2016 y lo del 2019 y empezaría a trabajar en serio. El material está, lo que tenes que hacer es seguir trabajándolo. Muchos pibes se desmotivan porque tienen que laburar u otras cosas, pero el campeonato no te ayuda, sino fijate ahora. En La Esperanza practica cuatro veces por semana, les decía a los pibes que no salgan y nosotros no le pagamos a los jugadores. En septiembre se quedaron sin fútbol y se fueron a jugar a Pescadores y Náutico. El pibe dice para qué tanto esfuerzo, el año que viene no juego más y me voy al club. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para esto? Nadie va a jugar el Torneo Regional 2020. Ganamos los regionales en U15 y U17 y después no pasamos la primera ronda en primera, eso porque no está la continuidad del trabajo. En 2020 no lo vamos a jugar, no le damos continuidad a los jugadores buenos de San Pedro. El fútbol sampedrino tiene que algún día cambiar en general y el cambio debe hacerlo la gente que lo maneja en la LDS, y no ir a comer asados y esperar el asado antes de debatir en la mesa.